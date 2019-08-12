Футбол
Озил и Колашинац вернулись к тренировкамMetaratings 03:01
По данным издания Daily Mail, футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац приступили к тренировкам со своей командой.
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Футбол
Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Музыка
Разин объявил об уходе Шатунова после операции
Продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин выступил с официальным заявлением. Он сообщил о расставании с Юрием Шатуновым.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу
Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Петербурге загорелось производственное здание
Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:30
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной
Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер
В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Политика
США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО
США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс.
Обновлено в 04:27
Технологии
Binance вернулась к работе после планового обновления
Криптовалютная биржа Binance вернулась к полноценной работе.
Обновлено в 06:19
Политика
В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ
Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:12
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Финансы
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Кино
Новый «Робокоп» остался без режиссера
Режиссером ленты, призванной сохранить дух и атмосферу оригинала, стал Нил Бломкамп («Элизиум», «Чаппи»), однако сегодня он сообщил, что вынужден покинуть проект из-за занятости (сейчас режиссер работает над неким хоррор-триллером, а студия MGM хочет начать съемки как можно скорее).
Обновлено в 06:10
Общество
Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м
Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24