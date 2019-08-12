Футбол

Озил и Колашинац вернулись к тренировкамMetaratings 03:01

По данным издания Daily Mail, футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац приступили к тренировкам со своей командой.
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