Футбол
Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охранойЧемпионат 12 августа в 12:45
Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной.
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Озил и Колашинац могут пропустить ещё несколько матчей из-за угроз нападения
Чемпионат13 августа в 06:51
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Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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Происшествия
В Перми столкнулись автобус и трамвай
В Перми утром 15 августа в Индустриальном районе произошла авария с участием корпоративного автобуса и трамвая, который следовал по маршруту № 11.
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Происшествия
Пилот рассказал о моменте аварийной посадки А321 в Подмосковье
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском.
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Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
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Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев посвятил песню предавшей его девушке
На счету Воробьева – десятки страстных романов с самыми красивыми девушками России и не только, и артист никогда не скрывал, что пользуется огромным успехом у представительниц прекрасного пола.
Обновлено в 03:26
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Транспорт
На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения
Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Гаджеты
Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Названия нового iPhone были обнаружены французским веб-сайтом iPhoneSoft (через 9to5Mac ), на котором названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились на сайте ESR, производителя чехлов для телефонов.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Политика
Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина
В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Футбол
Около 50 болельщиков «Туна» посетят ответный матч Лиги Европы со «Спартаком» в Москве
Порядка 50 болельщиков швейцарского "Туна" посетят гостевой матч команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против российского клуба "Спартак".
Обновлено 12 августа в 04:48
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Интернет
«Одноклассники» запустили поиск друзей с распознаванием лиц
Новая функция работает на основе технологии распознавания лиц, запущенной «Одноклассниками» в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Авто
Новую Hyundai Creta показали на первых официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс намерен получить гражданство РФ
Обновлено вчера в 15:19