Футбол

Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охранойЧемпионат 12 августа в 12:45

Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной.
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Озил и Колашинац вернулись к тренировкам

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