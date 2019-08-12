Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной.

Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охраной

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