Футбол
Озил и Колашинац вернулись к тренировкамMetaratings 03:01
По данным издания Daily Mail, футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац приступили к тренировкам со своей командой.
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«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Тело 4-месячной девочки с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня на асфальтовой дорожке под окнами общежития в Ленинском районе города.
Обновлено в 00:38
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Передать педикулёз может больной человек.
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
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Обновлено 13 августа в 15:12
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
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Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от $3 до $5 млрд во время пребывания на посту главы государства.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
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Обновлено 13 августа в 03:02
Авто
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Обновлено вчера в 15:14
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Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено вчера в 12:44
Культура
В Тульской области открывается конкурс-фестиваль «Пестрая поляна»
Открытие конкурса-фестиваля состоится 15 августа в галерее «Все художества» в Туле.
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Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу
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Обновлено вчера в 22:58
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
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Обновлено в 04:34
Авто
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Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено вчера в 06:32