Футбол

Озил и Колашинац вернулись к тренировкамMetaratings 03:01

По данным издания Daily Mail, футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац приступили к тренировкам со своей командой.
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Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с «Арсеналом» после угроз их безопасности

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Сеад Колашинац
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Немецкий и боснийский футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Боснии и Герцеговины.
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