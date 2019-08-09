Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»Soccer.ru вчера в 14:18
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
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Озил и Колашинац пропустят матч «Арсенала» с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения
Sport24.ruвчера в 12:57
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Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:32
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
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Политика
Путин и Меркель жестко проучили Зеленского
Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.
Обновлено 08 августа в 12:32
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено вчера в 03:26
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке
Обновлено вчера в 17:55
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
В Китае объявлен максимальный уровень опасности из-за супертайфуна
По сведениям Центральной метеорологической службы государства, утром в пятницу, 9 августа, тайфун находился в 365 км к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено вчера в 03:55
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей страной из-за Крыма
Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка
Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче АПЛ
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Даниил Белых признался, что долго не давал развода первой жене
Актер Даниил Белых стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 09:04