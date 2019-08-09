Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»Soccer.ru 14:18
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Общество
В 2020 году в России появится стандарт школьной формы
В 2020 году планируется утвердить в России предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Обновлено в 03:45
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Наука
Стволовые клетки позволят лечить травмы зубов и кариес
Обновлено в 13:25
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Технологии
«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления
Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Футбол
ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Сочи»
В воскресенье «красно-синие» сыграют с «Сочи».
Обновлено в 12:47
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Политика
В Италии хотят вынести вотум недоверия правительству
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому собираются объявить вотум недоверия, заявил о том, что политический кризис, возникший в правительстве возник в результате действий главы политической силы «Лига» Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Футбол
Слуцкий завел страницу в Instagram
Обновлено в 15:40
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20.
Обновлено в 15:32
Политика
Жертв атомной бомбардировки почтили в Нагасаки
В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки. Мемориальная церемония началась с минуты молчания.
Обновлено в 02:54
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Футбол
Медведев объяснил желание экс-футболистов «Зенита» играть за «Сочи»
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему многие футболисты сине-бело-голубых переходят в "Сочи".
Обновлено в 14:12
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09