Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»

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