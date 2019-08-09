Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»Soccer.ru 14:18
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Космос
Ученые нашли самые похожие на Землю планеты
Обновлено в 16:00
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Общество
В США скончался художник комиксов Эрни Колон
Обновлено в 18:52
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Космос
Китайский луноход преодолел 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено 07 августа в 23:13
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Экономика
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:22
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:46
Политика
Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:34
Футбол
Супруга Месси сведет вас с ума. Горячее фото в бикини
Жена полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала новую фотографию в своем Instagram.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге
В Хабаровском крае 83-летняя женщина отправилась в лес за грибами и попала в трясину.
Обновлено вчера в 05:38
Экономика
Глава Gett раскритиковал сделку «Яндекс.Такси» с ГК «Везет»
Покупка сервисом «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» может привести к монополизации рынка такси и росту тарифов на перевозки на 20%, заявил гендиректор сервиса Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси».
Обновлено в 08:34
Транспорт
Супертайфун заставил «Аэрофлот» отменить два рейса Москва — Шанхай
Из-за супертайфуна у восточного побережья Китая авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса между Москвой и Шанхаем, сообщает 9 августа сайт компании.
Обновлено в 11:00
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46