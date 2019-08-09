Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

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