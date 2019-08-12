Происшествия

Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охранойЧемпионат 07:45

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.
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Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охраной

Чемпионат12:45

Подвергшиеся нападению игроки «Арсенала» втянуты в бандитские разборки

Газета.Ru07:42

Бандиты преследуют Езила и Колашинаца. Дошло до того, что «Арсенал» испугался взять их на матч

Спорт-Экспресс11:15

Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной. Они оказались втянуты в бандитские разборки

Sport24.ru06:40

СМИ: Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной

Sportbox.RU07:18

СМИ: Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной

Матч ТВ07:18

За Озила и Колашинаца заступилась банда из Восточной Европы. Напавшие на них продолжают угрожать

Sports.ru06:15
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
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Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин принял участие международном байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованном мотоклубом «Ночные волки», сообщает ТАСС.
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На рабочем совещании в Смольном обсудят подготовку жилых зданий к зиме

Подготовка к зиме сегодня станет основной темой совещания в Смольном.
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Экономика

Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах

Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
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Команда Virtus.pro подписала дополнительного тренера к The International 2019

Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Танк ядерного апокалипсиса нашли в России

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
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Культура

Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Подростки в Новокузнецке подожгли пятилетнюю девочку

Врачи в Кемеровской области пытаются спасти 5-летнюю девочку, которую подожгли старшие подруги.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Происшествия

«Почта России» проверит данные о выброшенных посылках под Волгоградом

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Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева

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Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей

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Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

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Политика

Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
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Опубликованы фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro

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Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Жертвами ДТП на Рижском шоссе стали 4 человека

Четыре человека погибли в аварии на 159-м километре Рижского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД России.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Общество

Минтруд разрешит работодателям просить справку о диспансеризации

Работодатель сможет обязать работника подтверждать использование освобождения от работы справкой из поликлиники, такая норма включена в проект о предоставлении гарантий при прохождении диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
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Космос

Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion

Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
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Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft

К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
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Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

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«Монако» подписал форварда «Эвертона»

Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру.
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Арестован 14-й фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал 14-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля — активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка.
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Сеад Колашинац
Немецкий футболист
Немецкий и боснийский футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Боснии и Герцеговины.
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