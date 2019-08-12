Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль. Как стало известно, полиция задержала нападавших около дома немецкого футболиста спустя несколько дней после происшествия.

Озил и Колашинац находятся под охраной

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Футбол Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат» Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.

Политика Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Политика Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.

Кино Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар» Писателю Джорджу Мартину, автору литературного цикла «Песнь Льда и Огня», на основе которого сняли сериал «Игра престола», через его личного помощника вручили статуэтку Элляя-Джона Сноу.

Хоккей Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.

Авто Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego На создание модели пришлось затратить 307 уникальных деталей, а общее число элементов составило 3 599 .

Общество Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

Происшествия Tesla начала расследование после ДТП на МКАД Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве.

Происшествия Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял под личный контроль расследование инцидента с пятилетней жительницей Новокузнецка, получившей термические ожоги во время игры на улице.

Политика Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.

Происшествия В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.

Политика Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Культура «Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами» Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Армия и оружие Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72 Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.

Общество Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Политика Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.