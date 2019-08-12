Происшествия

Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охранойЧемпионат вчера в 12:45

Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной.
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Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охраной

Чемпионатвчера в 12:45

Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

ODDS.ru09 августа в 17:41

Бандиты преследуют Езила и Колашинаца. Дошло до того, что «Арсенал» испугался взять их на матч

Спорт-Экспрессвчера в 11:15

СМИ: дом футболиста «Арсенала» Озила взят под стражу после нападения грабителей

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СМИ: Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной

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За Озила и Колашинаца заступилась банда из Восточной Европы. Напавшие на них продолжают угрожать

Sports.ruвчера в 06:15

Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта лондонских банд

ProstoProSportвчера в 11:47
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Происшествия

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.
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Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

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Зараженные вредителем яблоки задержали в аэропорту «Внуково»

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Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы

Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

Обновлено вчера в 21:16
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
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Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Красноярске мать оставила ребенка в запертой машине

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Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
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Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года.
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Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание.
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Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина

Операции по замене хрусталика глаза при катаракте доступны в московских больницах по программе ОМС, информирует Департамент здравоохранения Москвы.
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Футбол

Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
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Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече

Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
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Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
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Сеад Колашинац
Немецкий футболист
Немецкий и боснийский футболист, защитник клуба «Арсенал» и сборной Боснии и Герцеговины.
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