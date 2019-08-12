Происшествия
Игроки «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под охранойЧемпионат вчера в 12:45
Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной.
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Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности
ODDS.ru09 августа в 17:41
Бандиты преследуют Езила и Колашинаца. Дошло до того, что «Арсенал» испугался взять их на матч
Спорт-Экспрессвчера в 11:15
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта лондонских банд
ProstoProSportвчера в 11:47
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье
Зараженные вредителем яблоки задержали в аэропорту «Внуково»
Карантинные яблоки из Республики Таджикистан, на которые действуют временные ограничения на ввоз, обнаружили в аэропорту «Внуково» в Москве во время фитосанитарного контроля, в них выявили восточную плодожорку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Обновлено вчера в 21:16
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Красноярске мать оставила ребенка в запертой машине
Обновлено в 00:14
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Авто
В России снизят пошлины на иномарки
Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года.
Обновлено в 01:45
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Пушков: США после выхода из ДРСМД упражняются в лицемерии
Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина
Операции по замене хрусталика глаза при катаракте доступны в московских больницах по программе ОМС, информирует Департамент здравоохранения Москвы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию Mi 9
Флагман Xiaomi Mi 9 дебютировал в феврале в двух версиях — с 6 и 8 ГБ ОЗУ, а также 128 ГБ флэш-памяти.
Обновлено в 00:57
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В России введут новые правила любительской рыбалки
В России, в целях защиты окружающей среды, будут ужесточены правила любительской рыбалки.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Экс-министр экономики Украины обвинил Зеленского в бездействии
В эфире НСН бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой согласился с тем, что ситуация опасная, но, по его мнению, не безвыходная (слушайте аудио).
Обновлено вчера в 03:21
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
ПФР пояснил, как учеба влияет на пенсии
Согласно закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.
Обновлено вчера в 11:24