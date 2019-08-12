Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охранойЧемпионат 07:45
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности
ODDS.ru09 августа в 17:41
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:52, Вашингтон
Гаджеты
Опубликованы первые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro
Обновлено в 02:28
Теннис
Хачанов и Медведев вместе прилетели в Цинциннати
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе приехали в Цинциннати на самолёте.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Кино
Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
Обновлено в 05:02
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
«Росатом» назвал имена погибших при испытаниях под Архангельском
В «Росатоме» сообщили имена и фамилии пятерых сотрудников, погибших при взрыве на военном полигоне в Сарове, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 09:56
Происшествия
В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек
Две машины столкнулись на федеральной автодороге "Лена" в Якутии, погибли пять человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
Обновлено в 19:38
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Полиция Швеции проверяет сообщения о подозрительном белом порошке
Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Политика
Президент Туркмении намерен купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявил интерес к российской марке автомобилей Aurus, которую туркменскому лидеру представил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:19
Наука
Искусственный интеллект сможет отчислять студентов из ВУЗов
Центра EDCrunch University в «МИСИС» представил свою разработку на базе искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.
Обновлено в 08:44
Футбол
Техническим директором «Монако» назначена Ольга Дементьева
Техническим директором футбольного клуба "Монако" назначена Ольга Дементьева, об этом сообщается на официальном сайте команды, владельцем которой является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Обновлено в 13:58
Наука
Морская промысловая рыба стала со временем токсичнее
Обновлено в 04:39
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Футбол
Лука Джорджевич перейдет из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:43
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено в 20:09
Кино
В сети появился тизер шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Обновлено в 16:33
Происшествия
На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар
Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено в 16:05
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Названы неудачные самолеты СССР
В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31