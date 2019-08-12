Происшествия

Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охранойЧемпионат 07:45

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.
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