Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охранойЧемпионат 07:45
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.
Обновлено в 09:27
Космос
Дмитрий Рогозин посвятил роботу «Федору» клип
Обновлено в 16:56
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца
Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
Обновлено в 16:04
Происшествия
DJ Жанна Рассказова умерла в Москве
По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками.
Обновлено в 02:43
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой роли
Настасья Самбурская удивила поклонников образом блондинки, который она примерила ради нового спектакля.
Обновлено в 11:40
Происшествия
19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Гаджеты
Выявлена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие
Специалисты по кибербезопасности рассказали об уязвимости, которая делает гаджеты опасным оружием.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Авто
АвтоВАЗ возобновил свою работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Названы симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море
Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Культура
Банк России выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»
Обновлено в 05:25
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Футбол
«Удинезе» и другие европейские клубы следят за Бакаевым
Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал своей игрой несколько европейских клубов, среди которых итальянский «Удинезе», сообщает «РБК-Спорт».
Обновлено в 08:34
Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Политика
Украина может приостановить участие в Минских переговорах
О расширении «нормандского формата» опять заговорили в начале июля, когда президент Украины в видеообращении призвал лидеров России, Германии, Франции, США, Великобритании собраться на переговоры в Минске.
Обновлено в 12:35
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27