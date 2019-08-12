Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охранойЧемпионат 07:45
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:44, Вашингтон
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 15:20
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено в 18:36
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Экран Samsung Galaxy Note10+ признан лучшим на рынке
Только-только эксперты DxOMark назвали Samsung Galaxy Note10+ 5G лучшим камерофоном среди смартфонов, как специалисты DisplayMate наградили экран корейской новинки званием лучшего на рынке.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Политика
В РСТ сообщили о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры, но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился», — заявил он.
Обновлено в 18:18
Политика
Турция ожидает от России поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:53
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Кино
Фильм Квентина Тарантино лидирует в российском прокате
Обновлено в 06:05
Здоровье
Каких сельхозживотных выбирают фермеры в виде альтернативы свиньям
Тщательно продуманный поэтапный перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды позволяют не только минимизировать риски возникновения очагов африканской чумы свиней, но и защитить фермеров от неизбежных затрат.
Обновлено в 07:00
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Дочь отдалилась от Любови Успенской после страшной аварии
Королева русского шансона Любовь Успенская еще год-полтора назад хвалилась подписчикам, насколько теплые и доверительные отношения у нее сложились с ее взрослой дочерью Татьяной.
Обновлено в 12:38
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Британцы массово закупают продукты перед Brexit
В Великобритании простые жители готовятся к Brexit и запасаются продуктами, медикаментами и другими средствами первой необходимости.
Обновлено в 16:42