Футбол

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкамЧемпионат 06:53

В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.
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