Футбол
Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкамЧемпионат 06:53
В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.
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Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм».
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Конец Forza Motorsport 6: в сентябре магазин Xbox удалит игру из каталога
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Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
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Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
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В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
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Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
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Авто
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В Китае кроссовер можно будет купить через пару месяцев, а до РФ Hyundai Creta новой генерации доберется не раньше 2021 года.
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Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
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В 2024 году будут работать более 60 тысяч специалистов В четверг, 15 августа, власти Петербурга начали проводить расчеты на программу развития кадрового обеспечения системы здравоохранения.
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Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
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