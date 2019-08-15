Футбол

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкамЧемпионат 06:53

В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.
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Эмери подтвердил, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с «Арсеналом»

Sport24.ru09:33

Унаи Эмери: «Озил и Колашинац, возможно, смогут сыграть с „Бернли“. Дождемся завтрашней тренировки»

Sports.ru10:26

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам

Чемпионат06:53

Езил и Колашинац вернулись к тренировкам «Арсенала» после нападения бандитов

Спорт-Экспресс02:28

Получавшие угрозы от бандитов футболисты «Арсенала» вернулись к тренировкам

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Получавшие угрозы от бандитов футболисты «Арсенала» вернулись к тренировкам

Sportbox.RU01:59

Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с «Арсеналом». Они пропустили матч 1-го тура АПЛ из-за угроз бандитов

Бомбардир.ру01:58
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