Футбол
Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкамЧемпионат 06:53
В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
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Обновлено в 01:38
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей
Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
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Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
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Обновлено в 12:20
Финансы
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Обновлено в 07:57
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
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Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.
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Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей
Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Футбол
Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло»
Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло».
Обновлено в 07:45
Происшествия
Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
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Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321
Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, записанное с борта экстренно приземляющегося самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний».
Обновлено в 07:27
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
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Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Для ВСУ представлены модульные блиндажи с пластиковыми окнами, выходящими в глухую стену
Обновлено в 11:07
Происшествия
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 вылетели в Симферополь
Первые семь пассажиров самолета А321 "Уральских авиалиний", который сегодня утром совершил аварийную посадку на кукурузном поле, вылетели из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 11:58