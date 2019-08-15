В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.

Финансы Курс евро поднялся выше 74 рублей В последний раз курс евро выше 74 рублей регистрировался 1 апреля этого года. Курс доллара вырос на 0,53 процента, до 66,37 рубля.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.

Политика Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.

Футбол Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло» Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло».

Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться» Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».

Происшествия Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Шоу-бизнес Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321 Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, записанное с борта экстренно приземляющегося самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний».

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% "В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Авто Представлена внедорожная версия пикапа Ford Ranger 2WD 2020 года Ford уже принимает заказы на 2WD Ranger, оснащенный пакетом FX2, и просит за такую версию пикапа дополнительные 595 долларов или 38 853 рублей, тогда как вышеупомянутый пакет FX4 с 4WD стоит 1 295 долларов или 84 563 рублей.

Происшествия Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.