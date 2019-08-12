Футбол

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкамЧемпионат 06:53

В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.
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СМИ: футболисты «Арсенала» Озил и Колашинац приступили к тренировкам после нападения

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Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с «Арсеналом» после угроз их безопасности

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Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с «Арсеналом». Им угрожали бандиты

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Езил и Колашинац вернулись к тренировкам «Арсенала» после нападения бандитов

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