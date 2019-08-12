В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах. Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Здоровье 6 этих вещей в доме хотят вас убить Если вы не меняете в кондиционере фильтры, на них скапливаются бактерии и грибки, легко проникают в помещение, а затем в ваш организм.

Происшествия Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, сумевший сегодня утром экстренно посадить самолет А321 в чистом поле, летает в статусе командира всего год.

Происшествия В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.

Армия и оружие На севере Норвегии зафиксировали скачок уровня радиации Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявило о зафиксированном на севере страны повышении радиационного фона.

Экономика Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.

Футбол Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке» Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.

Авто УАЗ займется разработкой новой платформы «Патриот-2020» По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.

Футбол Корейский фанат прилетел в Стокгольм, чтобы задать Роналду один вопрос Корейский болельщик Квак-Джи Юк специально отправился в Швецию, чтобы встретиться с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.