Футбол

Озил: «Жаль, что Боатенгу пришлось уйти из сборной именно так»Soccer.ru вчера в 15:51

Жаль, что одному из лучших немецких игроков последних десятилетий пришлось уйти из сборной именно так.
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«Жаль, что один из лучших немецких игроков последних десятилетий вот так покидает сборную». Езил - Боатенгу

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Озил: «Жаль, что Боатенгу пришлось уйти из сборной именно так»

Soccer.ruвчера в 15:51

Озил — о Боатенге: жаль, что один из лучших игроков вот так покидает сборную

Чемпионатвчера в 15:13

Месут Озил — про Боатенга: «Жаль, что один из лучших защитников последних лет вот так покидает национальную команду»

Матч ТВ01:54

Озил — о Боатенге: «Жаль, что один из лучших немецких игроков должен уйти из сборной таким образом»

Sport24.ruвчера в 15:07

Озил – о Боатенге: Жаль, что один из лучших немецких игроков покидает сборную таким образом

Спорт день за днемвчера в 16:30

Озил о Боатенге: «Жаль, что один из лучших немецких игроков последних десятилетий вот так покидает сборную»

Sports.ruвчера в 14:44
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова переведена в колонию

Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию в связи с нарушениями условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам

Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей

Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Обновлено в 01:17
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Обновлено в 01:38
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Афганистане боевики напали на офис строительной компании

Обновлено в 00:42
Авто

В Женеве представили новый гиперкар Koenigsegg Jesko

Шведская компания Koenigsegg представила на автосалоне в Женеве преемника модели Agera RS - гиперкар Jesko, который был назван так в честь отца главы марки, Йеско фон Кенигсегга.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли

Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.
Обновлено в 01:01
Футбол

2:0 в пользу «Ростова»: Кафанов отказался от «Зенита» и «Краснодара»

Кафанов отказался от предложений «Зенита» и «Краснодара» и уже прилетел в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли шесть человек

Обновлено в 09:36 Шесть человек погибли, еще пятеро ранены в ДТП в Ставропольском крае с участием микроавтобуса из Азербайджана.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка

Группа The Prodigy отменила все концерты

Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

«РИА Новости»: счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК

Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Спорт

Россияне сражаются за медали Универсиады в лыжном спринте

На Универсиаде в Красноярске проходят финалы спринтерских гонок свободным стилем.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку

В Приморском крае водитель такси облил зеленкой пассажира, который, как утверждает таксист, не оплатил поездку.
Обновлено в 01:52
Политика

Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 00:26
Общество

Резкое похолодание ожидается в Москве к вечеру среды

Снег с дождем, сильный порывистый ветер и похолодание до 7 градусов мороза к вечеру ожидается в Москве 6 марта, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 00:34
Политика

Путин назвал Валентину Терешкову человеком удивительной судьбы

Обновлено в 01:58
Общество

Названа лучшая шоколадная паста

В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».
Обновлено в 00:02
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути

Обновлено вчера в 16:02
Хоккей

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон

Обновлено в 00:27
Армия и оружие

В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу

По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Алкогольный регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение

Росалкогольрегулирование выдало предостережение «Яндекс.Маркету» о недопустимости нарушения закона, предполагающего запрет дистанционной продажи алкоголя.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач

Два дела о черном рынке лекарств С 2017 года в петербургском управлении МВД расследуют два дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), фигурантом по одному из которых проходит Александров.
Обновлено вчера в 23:00
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Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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