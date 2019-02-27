Общество

Ожидается магнитная буря уровня G1Маяк (г. Сосновый Бор) 25 февраля в 13:23

28 февраля возможна магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Читать в источнике
с чего всё началось
По данным, представленным на сайте лаборатории
, пик возмущения магнитного поля планеты должен прийтись на период с трёх до шести часов ночи 28 февраля.
Московский Комсомолец03:10

Подробнее о событии

Врачи дали рекомендации о том, как пережить магнитную бурю

ТК Звезда09:44

Астрономы предупредили о магнитной буре в последний день февраля

Агентство Москва01:07

Учёные предупредили о приближении магнитной бури

Life.ru05:55

Как подготовиться к сильнейшей магнитной буре

Комсомольская правда09:15

Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Рамблер04:27

Магнитная буря накроет Землю в ночь на четверг: как подготовиться

Московский Комсомолец03:10

Россиян предупредили о магнитной буре в последний день февраля

ФАН06:13

Чудовищная магнитная буря ударит по здоровью

Вести.UZ01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Происшествия

СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых

В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика

Помпео призвал Москву вернуть Крым под контроль Украины

Помпео призвал освободить задержанных в России украинцев, в частности крымских татар.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Обновлено в 09:20
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»

Обновлено в 11:29
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Путин выразил соболезнования Египту после взрыва на вокзале в Каире

Обновлено в 12:10
Политика

Трамп заявил, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика

Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности

Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Нашли на дереве: стали известны новые подробности смерти Малашенко

Обновлено в 08:00
Музыка

Дробыш поддержал отказ группы Kazka участвовать в «Евровидении»

Российский продюсер Виктор Дробыш выразил восхищение отказом украинских артистов Kazka и Maruv от участия в конкурсе «Евровидение» после давления со стороны власти.
Обновлено в 09:36
Спорт

Лыжник Бессмертных не обращает внимания на допинговую историю Сундбю

Обновлено в 11:42
Происшествия

В Рязани на ребенка упала глыба льда

Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.
Обновлено в 07:04
Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Общество

Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Политика

Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе

Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул порт Одессы

Обновлено в 12:08
Политика

На Украине признали неконституционной статью о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Три третьеклассницы попали в больницу после драки в московской школе

Обновлено в 07:34
Политика

Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Общество

Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер

В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.
Обновлено в 07:40
Политика

Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
Обновлено в 07:35
ещё по теме
Геомагнитная буря
Возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Наряду с суббурями, геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное