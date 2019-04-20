Армия и оружие

Ожесточенные бои начались в районе аэропорта ТриполиРоссийская газета 17:34

Вблизи ливийской столицы Триполи начались ожесточенные бои между силами заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа и подразделениями командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Эфригейтньюс".
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Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке

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Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможном авиаударе

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