Армия и оружие
Ожесточенные бои начались в районе аэропорта ТриполиРоссийская газета 17:34
Вблизи ливийской столицы Триполи начались ожесточенные бои между силами заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа и подразделениями командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Эфригейтньюс".
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