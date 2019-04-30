Футбол
Оздоев рассказал о поцелуях РакицкогоНева Спорт 08:52
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о поцелуях Ярослава Ракицкого, которого он дважды целовал перед ударом украинца со штрафного. Ракицкий забивал штрафные «Оренбургу» и «Локомотиву», а перед этим Оздоев целовал его в лысину. Оздоев отметил, что все получилось спонтанно.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Обновлено в 09:40
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Здоровье
На Украине с начала года почти 44 тысячи человек заболели корью
16 человек на Украине умерли с начала года от кори, всего за этот год в соседней стране заразились почти 44 тысячи человек, большинство – дети, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Политика
Бутина назвала свой приговор абсурдным
Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:15
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Тоттенхэм» — «Аякс». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:54
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Интернет
Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и украли криптовалюту
Как сообщает сегодня издание Motherboard сначала хакерам удалось взломать эккаунты сотрудников службы поддержки почтовой службы Microsoft.
Обновлено в 14:00
Общество
Император Японии Акихито официально отрёкся от престола
Акихито сменит на престоле его старший сын Нарухито.
Обновлено в 04:30
Общество
Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе
Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу
«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Политика
Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ
Обновлено вчера в 09:25
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Обновлено в 09:06