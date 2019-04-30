Футбол

Оздоев рассказал о поцелуях РакицкогоНева Спорт 08:52

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о поцелуях Ярослава Ракицкого, которого он дважды целовал перед ударом украинца со штрафного. Ракицкий забивал штрафные «Оренбургу» и «Локомотиву», а перед этим Оздоев целовал его в лысину. Оздоев отметил, что все получилось спонтанно.
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«Так ведь и жена может начать ревновать». Футболист «Зенита» Оздоев — о поцелуе лысины Ракицкого

Телеканал 360°09:18

Оздоев рассказал о поцелуях Ракицкого

Нева Спорт08:52

Магомед Оздоев – о поцелуях в лысину Ракицкого: "Уже жена начала ревновать!"

Спорт-Экспресс08:49

Оздоев рассказал, как появилась традиция целовать Ракицкого перед штрафными ударами

Матч ТВ09:03

Магомед Оздоев больше не будет целовать Ракицкого

Петербургский дневник10:55
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Политика

США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Обновлено в 09:40
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Здоровье

На Украине с начала года почти 44 тысячи человек заболели корью

16 человек на Украине умерли с начала года от кори, всего за этот год в соседней стране заразились почти 44 тысячи человек, большинство – дети, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Политика

Бутина назвала свой приговор абсурдным

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Политика

Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:15
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Футбол

«Тоттенхэм» — «Аякс». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Теннис

Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

Обновлено в 11:53
Интернет

Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и украли криптовалюту

Как сообщает сегодня издание Motherboard сначала хакерам удалось взломать эккаунты сотрудников службы поддержки почтовой службы Microsoft.
Обновлено в 14:00
Общество

Император Японии Акихито официально отрёкся от престола

Акихито сменит на престоле его старший сын Нарухито.
Обновлено в 04:30
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу

«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:42
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Обновлено вчера в 09:25
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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