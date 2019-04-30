Футбол

Оздоев рассказал о поцелуях РакицкогоНева Спорт 08:52

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о поцелуях Ярослава Ракицкого, которого он дважды целовал перед ударом украинца со штрафного. Ракицкий забивал штрафные «Оренбургу» и «Локомотиву», а перед этим Оздоев целовал его в лысину. Оздоев отметил, что все получилось спонтанно.
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«Так ведь и жена может начать ревновать». Футболист «Зенита» Оздоев — о поцелуе лысины Ракицкого

Телеканал 360°09:18

Оздоев рассказал о поцелуях Ракицкого

Нева Спорт08:52

Оздоев рассказал, как появилась традиция целовать Ракицкого перед штрафными ударами

Матч ТВ09:03

Магомед Оздоев – о поцелуях в лысину Ракицкого: "Уже жена начала ревновать!"

Спорт-Экспресс08:49

Магомед Оздоев больше не будет целовать Ракицкого

Петербургский дневник10:55
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
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«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
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«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
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Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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