Футбол
Оздоев рассказал о поцелуях РакицкогоНева Спорт 08:52
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о поцелуях Ярослава Ракицкого, которого он дважды целовал перед ударом украинца со штрафного. Ракицкий забивал штрафные «Оренбургу» и «Локомотиву», а перед этим Оздоев целовал его в лысину. Оздоев отметил, что все получилось спонтанно.
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