Футбол
Оздоев рассказал о поцелуях РакицкогоНева Спорт 08:52
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о поцелуях Ярослава Ракицкого, которого он дважды целовал перед ударом украинца со штрафного. Ракицкий забивал штрафные «Оренбургу» и «Локомотиву», а перед этим Оздоев целовал его в лысину. Оздоев отметил, что все получилось спонтанно.
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Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Обновлено в 06:39
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар.
Обновлено в 09:10
Общество
Кадыров возглавил конный горный поход из тысячи всадников
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграме, что решил возглавить самый грандиозный по числу участников конный поход.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Транспорт
В Москве прогнозируют дачные пробки
Обновлено в 05:13
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Технологии
Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий
Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47
Кино
Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»
В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Общество
Майские праздники для москвичей начнутся с дождя
Москвичей и гостей столицы ожидает дождливая погода на первые майские выходные, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
Обновлено в 05:57
Авто
Раскрыты особенности парадных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл особенности новых парадных кабриолетов Aurus, которые созданы по специальному заказу Минобороны для замены автомобилей «ЗиЛ» на предстоящем параде Победы.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале вырос в 1,9 раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2019 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Обновлено в 08:11
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Футбол
Защитник «Аякса» Де Лигт считает, что он не стоит 75 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт прокомментировал информацию о возможном своем уходе из клуба летом.
Обновлено в 08:15
Финансы
Официальный курс евро вырос на 11 копеек
Официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля. Это следует из данных на сайте Банка России.
Обновлено в 05:31
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика
В Госдуму внесли проект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.
Обновлено в 08:58