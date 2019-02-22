Футбол

Оздоев рассказал, что напугало «Фенербахче» в Санкт-ПетербургеМатч ТВ 16:01

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после победы над «Фенербахче» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил роль болельщиков.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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