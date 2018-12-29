Футбол
Оздоев подписался на президента «Трабзонспора» в соцсети
Оздоев подписался на президента «Трабзонспора» в соцсетиМатч ТВ06:28
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в социальной сети Instagram подписался на президента «Трабзонспора» Ахмеда Агаоглу. Ранее СМИ связывали 26-летнего футболиста с турецким клубом. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Крыльев Советов».
Матч ТВ06:28
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Происшествия
Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске
Обновлено в 08:20
Происшествия
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске
Судьба 35 человек остается неизвестной после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил журналистам представитель МЧС России.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Политика
Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 08:24
Политика
Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж
Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться дети
Под завалами в Магнитогорске, где произошел взрыв газа в жилом доме могут находиться до семи детей, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 09:11
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:04
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Операция по разбору завалов на месте обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске, где могут оставаться люди, осложняется угрозой дальнейшего обрушения, заявляет региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Обновлено в 04:17
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Магнитогорске обрушился подъезд, под завалами есть люди
По предварительным данным, пока из–под завалов достали трех человек, среди них ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.
Обновлено вчера в 23:50
Энергетика
Газпром назвал цену газа для Армении в 2019 году
Цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 за 1 тыс. куб. м, говорится в опубликованном в понедельник сообщении "Газпрома".
Обновлено в 06:32
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Обновлено в 07:51
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Скворцова оценила шансы найти выживших под завалами в Магнитогорске
Обновлено в 07:58
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Общество
В Москве на 1 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый», повышенный уровень погодной опасности, объявлен в Москве 1 января. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 08:02
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Гаджеты
Появился официальный рендер смартфона Nokia 9
Инсайдер Эван Бласс опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter официальный рендер смартфона Nokia 9. Известно, что устройство оснащено камерой из пяти модулей, не считая светодиодной фотовспышки.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»
Семеро представителей СМИ получили почетное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ".
Обновлено в 08:51