Футбол

Оздоев подписался на инстаграм президента «Трабзонспора»
Sports.ru
01:44

Россиянин подписался на инстаграм президента турецкого клуба Ахмеда Агаоглу. Идею с переходом Оздоева «Трабзонспору» предложил его бывший полузащитник Гекдениз Карадениз, знакомый с Магомедом по совместной карьере в «Рубине». «Зенит» отдаст Оздоева в аренду.
Sports.ru01:44

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Оздоев подписался в «Инстаграме» на президента «Трабзонспора»

Нева Спорт03:54

Оздоев подписался на страницу президента «Трабзонспора» в инстаграме

Бомбардир.ру02:06

Оздоев сделал выбор в пользу турецкого клуба

Советский спорт01:21

Оздоев подписался на страничку президента «Трабзонспора». Турецкий клуб претендует на игрока

Sport24.ru02:52

Оздоев подписался на президента «Трабзонспора» в «Инстаграме»

Чемпионат02:23

Оздоев подписался на инстаграм президента «Трабзонспора»

Sports.ru01:44

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сделал выбор

Спорт уик-энд00:12
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Происшествия

Подъезд дома обрушился в Магнитогорске в результате взрыва газа

Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео

Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель

В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Существует угроза обрушения еще двух подъездов дома в Магнитогорске

Около 04.00 по московскому времени на пр. Карла Маркса, 164 произошел взрыв бытового газа, в результате которого рухнул седьмой подъезд многоквартирного дома.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск

Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован

Обновлено в 04:17
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Транспорт

В Крыму открыли движение по первой очереди трассы «Таврида»

В Крыму открыли движение транспорта по 190-километровому участку трассы «Таврида».
Обновлено в 05:51
Политика

Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.
Обновлено в 04:47
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске купят новые квартиры

Взрыв газа, ставший причиной трагедии, произошел в квартире на втором этаже, расположенной прямо над аркой для проезда автомобилей.
Обновлено в 02:21
Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Обновлено в 04:03
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске

Обновлено в 06:13
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 1 января. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Пашинян и Путин договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Экономика

Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Магнитогорске объявлен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске

В Челябинской области собираются объявить траур из-за трагедии в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома.
Обновлено в 03:50
Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске

Обновлено в 05:30
Происшествия

В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали

В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали.
Обновлено в 05:36
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Единоборства

Мейвезер заработает за выставочный бой с Нацукавой $ 9 млн

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит $ 9 млн.
Обновлено в 01:24
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Магомед Оздоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Трабзон. Основан 2 августа 1967 года. В настоящий момент выступает в Турецкой Суперлиге. Наряду с «Бурсаспором», является единственным клубом не из Стамбула, выигравшим национальный чемпионат. Цвета клуба: бордово-голубые.
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