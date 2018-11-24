Музыка

Oxxxymiron, Баста и Noize MC решили поддержать рэпера Хаски
Ревизор.ру
00:46

Рэпер Хаски арестован на 12 суток за мелкое хулиганство и за отказ пройти освидетельствование на наркотики. 21 ноября отменили концерт рэпера в Краснодаре, но он решил его все же провести на улице, на крыше чужого автомобиля.
Ревизор.ру00:46

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Российские рэперы рассказали о концерте в поддержку арестованного в Краснодаре Хаски

Краснодарские известия01:59

Баста, Oxxxymiron и Noize MC поддержали задержанного в Краснодаре рэпера Хаски

Блокнот Краснодар01:48

Всё больше рэперов присоединяется к акции в поддержку Хаски, арестованного по обвинению в мелком хулиганстве

Эхо Москвы02:04

Баста, Oxxxymiron и Noize MC выступят в поддержку арестованного в Краснодаре рэпера Хаски

Живая Кубаньвчера в 23:52

Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом

Lenta.ruвчера в 15:47

Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски

ТАССвчера в 13:35

«Это беспредел». Баста, Оксимирон и Noize MC — об аресте Хаски

Дождьвчера в 15:06
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Музыка

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Конкурс ударных инструментов пройдет в городе на Неве

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Российский музыкант
российский музыкант и актёр. Музыка Noize MC совмещает в себе черты нескольких жанров и стилей. В своих треках музыкант совмещает речитатив с рок-композициями.
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Оксимирон
Российский рэпер
русскоязычный рэп-, грайм-, фристайл-исполнитель и исполнительный директор букинг-агентства «Booking Machine». Один из основателей и бывший участник лейбла «Vagabund».
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