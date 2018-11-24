Рэпер Хаски арестован на 12 суток за мелкое хулиганство и за отказ пройти освидетельствование на наркотики. 21 ноября отменили концерт рэпера в Краснодаре, но он решил его все же провести на улице, на крыше чужого автомобиля.

Ревизор.ру 00:46