Музыка
Oxxxymiron, Баста и Noize MC решили поддержать рэпера Хаски
Oxxxymiron, Баста и Noize MC решили поддержать рэпера ХаскиРевизор.ру00:46
Рэпер Хаски арестован на 12 суток за мелкое хулиганство и за отказ пройти освидетельствование на наркотики. 21 ноября отменили концерт рэпера в Краснодаре, но он решил его все же провести на улице, на крыше чужого автомобиля.
Ревизор.ру00:46
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Российские рэперы рассказали о концерте в поддержку арестованного в Краснодаре Хаски
Краснодарские известия01:59
Баста, Oxxxymiron и Noize MC поддержали задержанного в Краснодаре рэпера Хаски
Блокнот Краснодар01:48
Баста, Oxxxymiron и Noize MC выступят в поддержку арестованного в Краснодаре рэпера Хаски
Живая Кубаньвчера в 23:52
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Музыка
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Исполнитель Томас (Артём Шаповалов) представил новый клип "Минздрав".
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Музыка
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Музыка
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В начале первого месяца зимы муниципальный академический хор «Многолетие» под управлением Заслуженного работника культуры РФ Сергея Лопушенко представит ценителям академического хорового пения сольную концертную программу, в которой прозвучат светские произведения русской и зарубежной классики, музыки современных авторов.
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Конкурс ударных инструментов пройдет в городе на Неве
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Певица Grivina закончила свой концерт в Липецке премьерой песни
Накануне вечером состоялся концерт российской певицы Grivina (Дарьи Гривиной).
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В Воронеже питерские хулиганы Little Big представят новый дикий альбом
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Робби Уильямс воссоединится с группой «Take That»
Сегодня Робби Уильямс анонсировал воссоединение легендарной поп-группы «Take That».
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