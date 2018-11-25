Музыка
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертомLenta.ru15:47
Рэпер Оксимирон сообщил на своей странице в Instagram, что он, а также Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет 26 ноября в московском клубе «Главклуб Green Concert».
Lenta.ru15:47
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