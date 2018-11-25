Музыка
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера ХаскиТАСС13:35
Рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) 26 ноября выступят в московском "Главклубе" с концертом "Я буду петь свою музыку" в поддержку арестованного исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов).
ТАСС13:35
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