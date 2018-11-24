Музыка
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера ХаскиТАСС13:35
Рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) 26 ноября выступят в московском "Главклубе" с концертом "Я буду петь свою музыку" в поддержку арестованного исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов).
ТАСС13:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Музыка
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
Обновлено в 15:23
Музыка
Детский ансамбль имени Дунаевского отмечает свое 80-летие
Детский ансамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского отмечает сегодня свое 80-летие.
Обновлено в 06:48
Музыка
«Золотой граммофон»-2018: кто удостоился награды в этом году
В Кремлевском дворце в 23 раз проходит церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Обновлено в 14:57
Музыка
Шоу лидера Rammstein в России не удастся снять на мобильный
Обновлено в 10:46
Музыка
Фестиваль юных исполнителей «Наши надежды» пройдет в Махачкале
«Наши надежды звучат» Лучшие концертные номера представят ученики музыкальных и школ искусств со всего Дагестана на сцене Кумыкского театра сегодня, 24 ноября.
Обновлено в 14:09
Музыка
Шоу продолжается: мир вспоминает Фредди Меркьюри
Поклонники рок-музыки вспоминают лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Легендарного солиста погубила пневмония, развившаяся на фоне СПИДа.
Обновлено в 06:07
Музыка
Томас не внял предупреждениям «Минздрава»
Исполнитель Томас (Артём Шаповалов) представил новый клип "Минздрав".
Обновлено в 09:29
Музыка
Рушана Валиева из Башкирии прошла в следующий этап шоу «Голос»
Обновлено в 07:18
Музыка
Хор «Многолетие» даст сольный концерт в первый день зимы
В начале первого месяца зимы муниципальный академический хор «Многолетие» под управлением Заслуженного работника культуры РФ Сергея Лопушенко представит ценителям академического хорового пения сольную концертную программу, в которой прозвучат светские произведения русской и зарубежной классики, музыки современных авторов.
Обновлено в 08:45
Музыка
Конкурс ударных инструментов пройдет в городе на Неве
Ограничений по возрасту участников нет.
Обновлено в 06:32
Музыка
Хрюша объявит баллы на Детском Евровидении — 2018
Хрюша объявит баллы, поставленные российским жюри на Детском Евровидении — 2018. В нынешнем году шоу пройдёт в столице Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:49
Музыка
В Воронеже питерские хулиганы Little Big представят новый дикий альбом
Обновлено в 05:57
Музыка
Армянин и грузин растрогали жюри «Голоса» исполнением на родных языках
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что после выступления Шаэна Оганесяна, на шоу «Голос» началась борьба между членами жюри за армянина.
Обновлено в 06:07
Музыка
Большой концерт ансамбля «Сказ» пройдет сегодня в Пскове
24 ноября в 16:00 народный ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева приглашает псковичей на осенний концерт перед началом зимы.
Обновлено в 05:02
Музыка
В Кирове участницы группы «Серебро» фотографировались на телефоны фанатов
Поклонники давали свои телефоны артисткам, которые с удовольствием фотографировались на них.
Обновлено в 09:07