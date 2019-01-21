Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилосьВедомости вчера в 23:51
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек. Ежедневно их благосостояние увеличивается на $2,5 млрд.
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Авто
Автомобили каршеринга оборудуют скрытыми камерами
Обновлено вчера в 23:43
Технологии
WhatsApp ограничил отправку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Авто
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа
Обновлено в 09:02
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов
Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.
Обновлено вчера в 04:14
Авто
Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы
Обновлено в 08:15
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Технологии
Uber создаст беспилотные самокаты и велосипеды
Обновлено в 09:13
Происшествия
126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу
Обновлено в 10:04
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении людей в центре Москвы, сравнил россиян с парнокопытными.
Обновлено в 08:56
Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Подводя предварительные итоги своего расследования, китайские власти заявили, что им удалось подтвердить рождение двух девочек-близнецов с отредактированными ДНК и беременность ещё одной женщины, также участвовавшей в эксперименте ученого по имени Хэ Цзянькуй.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы
Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
BlaBlaCar запустит идентификацию попутчиков по паспорту
Обновлено в 07:44
Авто
Из Chevrolet Silverado создали полноразмерную модель Lego
Первой моделью стал Trail Boss Silverado 1500 LT 2019 модельного года с точными размерами настоящего пикапа.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Сообщения о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске не подтвердились
Спам-сообщения о якобы готовящихся терактах, разосланные жителям и организациям Магнитогорска Челябинской области, не нашли подтверждения.
Обновлено в 06:50
Общество
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на блогера
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в Московскую транспортную прокуратуру на оскорбления со стороны блогера и бизнесмена Александра Соколовского.
Обновлено в 08:13
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
Обновлено в 05:48
Общество
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» решили объединиться
Владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное & Белое» Сергей Студенников договорились объединить активы.
Обновлено в 10:24
Общество
Угри в Темзе стали гиперактивными из-за наркотиков
Угри в Темзе становятся «гиперактивными» и «непредсказуемыми» из-за попавших в воду наркотиков.
Обновлено в 07:40
Общество
Лунное затмение произойдет ранним утром 21 января
"Особенно в наибольшей фазе затмения – все будет видно и невооруженным глазом", - отметил ученый.
Обновлено вчера в 01:47
Авто
Объявлена дата старта продаж кроссовера Geely Emgrand X7
Цены и комплектации рестайлингового Geely Emgrand X7 будут объявлены в ходе официальной презентации кроссовера, запланированной на 23 января.
Обновлено в 08:13
Происшествия
ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске
Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Общество
Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери
Обновлено в 06:48
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
В России будут выпускать вариаторы Jatco
Производство бесступенчатых трансмиссий японской фирмы Jatco наладят в России.
Обновлено в 07:30
Космос
У девятой планеты Солнечной системы появился достойный конкурент
Гипотеза «Планеты Девять» предполагает, что за орбитой Нептуна блуждает пока не обнаруженный объект, превышающий по массе Землю примерно в десять раз, а к кластеризации и странным орбитам ТНО приводит его совместное с остальной частью Солнечной системы гравитационное влияние на них.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты
Xiaomi выпустит еще два смартфона под маркой Redmi
Сегодня стало известно, что скоро молодой бренд представит еще два устройства, причем один из них будет Redmi Note 7 Pro, а вот вторым станет Redmi Go с операционной системой Android 9 Pie (Go edition).
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Twitter и Facebook из-за неисполнения закона о локализации баз данных.
Обновлено в 04:18