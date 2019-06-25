Футбол

Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучшеЧемпионат 18:35

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Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
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Овермарс: «Стиль „Аякса“ подойдет Промесу как нельзя лучше»

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Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше

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