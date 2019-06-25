Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучшеЧемпионат 18:35
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Политика
Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 20:52
Кино
Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»
Обновлено вчера в 20:08
Наука
Учеными доказано, что у мозга есть способность впадать в «микросон»
Проведено исследование, в результате которого американские ученые узнали о необычных способностях мозга.
Обновлено в 17:18
Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено в 16:01
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Здоровье
Новый метод лечения детей с ДЦП применили в Подмосковье
В отделении медицинской реабилитации Московского областного консультационно-диагностического центра впервые в Подмосковье начали новый курс ботулинотерапии при повышенном слюноотделении для маленьких пациентов региона с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:23
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «ДОМа-2»
Обновлено в 17:00
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Наука
В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Здоровье
Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сладкого
Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сахара Если человек в течение дня перекусывает чем-то сладким, уровень глюкозы крови резко повышается, а потом понижается.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Наука
Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах
Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Футбол
Глушаков ищет работу через Инстаграм
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22