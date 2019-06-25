Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучшеЧемпионат 18:35
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено в 10:32
Политика
ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 18:57
Политика
Первый заместитель главы Хакасии уходит в отставку
С понедельника, 24 июня, первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков ушел в отпуск с последующим увольнением.
Обновлено в 05:15
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка состоялась, несмотря на угрозы со стороны США.
Обновлено в 14:07
Политика
В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну
В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну.
Обновлено в 21:51
Транспорт
«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт
Дорожное покрытие в микрорайоне Восточный не продержалось и года Ремонт дороги в микрорайоне Восточный, от въездного знака в Улан-Удэ и до стелы на улице Комарова, проводился в сентябре 2018 года.
Обновлено в 21:07
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Футбол
Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке Африки
В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Мали обыграла команду Мавритании (4:1). В составе победителей отличились Абдулай Диаби, Муссса Марега и Адама Траоре (дважды).
Обновлено в 17:56
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Решетова опровергла слухи о скорых родах
Среди поклонников поползли слухи, что возлюбленная Тимати готовится рожать в Майами.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Здоровье
Кубанский врач получил премию Всероссийского общества изобретателей
Главный комбустиолог Краснодарского края, руководитель ожогового центра Краевой клинической больницы № 1, профессор Сергей Богданов представил изобретение — пластику кожи лица одним полнослойным аутотрансплантатом.
Обновлено в 09:56
Экономика
Госслужбе указали на повышение
Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Технологии
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 09:53
Общество
Baring Vostok доставит еду
Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект.
Обновлено в 18:00
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено в 22:14
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Дроны атаковали аэропорт Сингапура
Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15