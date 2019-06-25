Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучшеЧемпионат вчера в 18:35

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.

Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше

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