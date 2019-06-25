Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучшеЧемпионат вчера в 18:35
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
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Ван дер Сар и спортивный директор «Аякса» прокомментировали трансфер Промеса
Sportbox.RUвчера в 19:24
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В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
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Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
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