Футбол

Овермарс: шансы «Аякса» пройти «Реал» составляют 20%Чемпионат 20:25

По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20%, соответственно, шансы «Реала» – 80 % Это будет очень сложный матч для «Аякса». Все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов.
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Овермарс: шансы «Аякса» пройти «Реал» составляют 20%

Чемпионат20:25

Овермарс: «Шансы „Аякса“ пройти „Реал“ составляют 20 процентов»

Soccer.ru17:47

Френки де Йонг: По-прежнему считаю, что у «Аякса» есть шанс пробиться дальше в Лиге чемпионов

Советский спорт12:21
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Политика

Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.
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Происшествия

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«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено в 21:25
Экономика

Пиву в России захотели установить минимальную цену

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Министерство финансов России с предложением установить минимальную цену на пиво.
Обновлено в 21:41
Политика

Китай продолжит активно бороться с коррупцией

Китай в 2019 году продолжит активную борьбу с коррупцией и будет стремиться к созданию чистого правительства, заявил во вторник премьер Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента — Всекитайского собрания народных представителей.
Обновлено в 21:40
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Политика

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено в 12:10
Политика

Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться в президенты в 2020 году

Обновлено в 21:47
Армия и оружие

Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

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Общество

Определены лучшие достопримечательности мира

Площадь Испании в Севилье объявлена лучшей достопримечательностью мира, сообщает Stasher.
Обновлено в 22:09
Наука

Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении

Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.
Обновлено в 18:43
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Транспорт

Китай намерен инвестировать в строительство железных дорог

Китай в 2019 году намерен вложить в строительство железных дорог 800 миллиардов юаней (около 119 миллиардов долларов), говорится в обнародованном во вторник докладе о работе правительства Китая.
Обновлено в 22:03
Политика

Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД

Обновлено в 18:56
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Хоккей

«Эдмонтон» обыграл «Баффало» матче НХЛ

Обновлено в 22:16
Политика

Лавров назвал слова Болтона о Венесуэле оскорблением Латинской Америки

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о Доктрине Монро в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
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Автоконцерны смогут выбирать компоненты для локализации Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить в РФ ключевые элементы машин, как предлагал Минпромторг.
Обновлено в 17:03
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Авто

Volvo ограничит скорость новых автомобилей

Обновлено в 11:37
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено в 21:22
Экономика

Совет Думы рассмотрит законопроект о повышении пенсий

"Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума", - сказал В.Володин журналистам в понедельник.
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Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
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Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
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Общество

На Камчатке установили денежную выплату при рождении первого ребенка

Наряду с новой мерой социальной поддержки в Камчатском крае семьи, родившие или усыновившие первого ребенка, получают ежемесячные денежные выплаты до достижения им 1,5 лет.
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ПЦУ начала передачу зарубежных приходов Константинополю

"Новая украинская церковь" начала процесс передачи зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:12
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Сотрудник брянской колонии получил 12 лет за убийство заключённого

По приговору суда офицер УФСИН получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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