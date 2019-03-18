Овермарс продлил контракт с «Аяксом»Советский спорт 12:58

Как сообщает клубная пресс-служба, сегодня, 18 марта, голландец продлил контракт до 30 июня 2024 года. Напомним, известный в прошлом футболист начал работу в Аяксе летом 2012 года.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Уроженец Турции Гёкмен Таныш, который, как предполагается, открыл стрельбу в трамвае в центре Утрехта, задержан, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел РФ получило от МИД Украины ноту протеста в связи с посещением президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Крымского полуострова и Севастополя, которые в Киеве до сих пор считают частью украинского государства.

Политика Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Космос НАСА купит у Роскосмоса места в «Союзах» для своих астронавтов НАСА предусмотрело в бюджете 2020 покупку у Роскосмоса двух мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС.

Хоккей «Авангард» обыграл «Барыс» и вышел вперед в серии "Авангард" выиграл у "Барыса" (5:0) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Омский клуб вышел вперед в серии - 2-1.

Происшествия Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.

Армия и оружие В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".

Политика Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Крыму сравнил жителей республики с бойцами Красной армии, которые сохранили любовь к Родине в годы войны.

Общество Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра» Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.

Футбол Футболист «Спартака» Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды, которая готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу против команд Бельгии и Казахстана.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.

Политика Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.

Происшествия В СК объяснили, зачем Бастрыкин смотрел с лупой видео на ноутбуке Фотография, на которой глава СК смотрит видео на компьютере через лупу, стала поводом для шуток.

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Шоу-бизнес Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей Анна Исаева, представитель певицы Юлии Началовой, в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» рассказала о последних словах, которые сказала ей артистка.

Политика Путин поддержал идею изменить правила географического наименования вин Президент Владимир Путин поддержал идею изменить правила географической маркировки вина.

Музыка Маруани требует от Киркорова 272 млн рублей за плагиат Права нарушили и компании артистов Российские СМИ сообщили, что 18 марта известный французский композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову.

Происшествия Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.

Армия и оружие В США затопило военную авиабазу Оффут В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.

Политика На Украине вынесли приговор тайному Герою России Святошинский районный суд Киева заочно приговорил российского чиновника Олега Белавенцева, занимавшего должность полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен), к 13 годам лишения свободы.