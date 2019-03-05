Футбол
Овермарс: «Шансы „Аякса“ пройти „Реал“ составляют 20 процентов»Soccer.ru 17:47
По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20 процентов, соответственно, шансы "Реала" – 80 процентов. Это будет чрезвычайно сложный матч для "Аякса". Ведь все мы знаем, насколько для "Реала" важна Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Обновлено в 16:13
Происшествия
Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре
Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено в 15:58
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90
Китайские военные во время учений использовали макет танка Т-90, пишет Defence Blog со ссылкой на фотографии с полигона.
Обновлено в 19:09
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Экономика
Forbes назвал лучшие банки мира
Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Обновлено в 15:23
Общество
Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана
Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Наука
Медики рассказали о неожиданном плюсе ожирения
Исследуя связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, американские ученые выяснили, что лишний вес негативно влияет на разные части организма: ускоряет старение мозга, приводит к развитию проблем с метаболизмом, сахарного диабета, способствует рецидиву рака груди у женщин.
Обновлено в 17:47
Политика
Зеленский прокомментировал прослушку своего офиса СБУ
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» прокомментировал прослушку своего офиса в Киеве Службой безопасности Украины.
Обновлено в 18:19
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Авто
AliExpress начал продавать автомобили в России
Обновлено в 18:37
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Эксперты определили самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:51
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Политика
Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Происшествия
Сотрудник брянской колонии получил 12 лет за убийство заключённого
По приговору суда офицер УФСИН получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп намерен лишить Турцию льготного доступа на рынок США
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении, которое он направил в конгресс.
Обновлено в 19:12
Политика
Антонов рассказал, как Россия ответит на размещение США ракет в Европе
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет.
Обновлено в 16:32
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Политика
Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Канаде развернули самолёт из-за отсутствия рыбы в меню обеда
Как пишет The Sun, пассажир после отказа на требование подать ему рыбу устроил скандал такого масштаба, что лайнер вынужден был вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
Обновлено в 10:44
Общество
Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы
Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.
Обновлено в 01:49