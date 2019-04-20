Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149RT на русском вчера в 16:04
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. Во время клинча голландец сумел нанести точный удар коленом. Олейник оказался на полу, после чего Оверим добил потрясённого оппонента.
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7 тысяч зрителей на питерском UFC – почти антирекорд года. Но бои были отличные
Sports.ruвчера в 19:23
Алексей Олейник и Алистар Оверим встретятся на турнире UFC в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 02:30
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