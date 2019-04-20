Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149RT на русском вчера в 16:04

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. Во время клинча голландец сумел нанести точный удар коленом. Олейник оказался на полу, после чего Оверим добил потрясённого оппонента.
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В главном бою турнира UFC в Петербурге Олейник нокаутом проиграл Овериму

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Оверим техническим нокаутом победил Олейника на турнире UFC в Петербурге

Нева Спортвчера в 15:38

7 тысяч зрителей на питерском UFC – почти антирекорд года. Но бои были отличные

Sports.ruвчера в 19:23

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Спорт-Экспрессвчера в 17:23

Алексей Олейник и Алистар Оверим встретятся на турнире UFC в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 02:30
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Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе

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В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
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Полицейские устроили драку на юге Москвы

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Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

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Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
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Православные празднуют Вербное воскресенье

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Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

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Происшествия

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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Алистар Оверим
Нидерландский спортсмен
Профессиональный нидерландский боец ММА и кикбоксер. Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. По версии журнала Fight! Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире ММА. По состоянию на 6 марта 2016 года, Оверим занимал третью строчку в списке лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog и седьмую - по версии MMAWeekly.com.
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Алексей Алексеевич Олейник
Российский боец без правил
Российский профессиональный боец смешанного стиля по прозвищу «Удав», выступающий на турнирах M-1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting Championships, UFC, а также на турнирах по грепплингу и боевому самбо.
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