Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛИзвестия вчера в 23:53
В концовке встречи Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала он ударил по рукам соперника, а затем получил еще 10 минут за саркастические аплодисменты судьям.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Происшествия
Олимпийский чемпион по гребле арестован за участие в протестах
Обновлено вчера в 16:48
Общество
109 тысяч тонн картофеля потеряло Приморье в 2018 году
В 2018 году сельское хозяйство Приморья понесло серьёзные потери, рассказал глава региона Олег Кожемяко: потери по картофелю составили 109 тыс тонн, по овощам — 53 тыс тонны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Ранее лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков, а также анонсировал "мощную информационную войну", с помощью которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.
Обновлено в 00:36
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Театры
Дмитрий Крымов ставит спектакль в Музее Москвы
Дмитрий Крымов ставит «Бориса Годунова» в Музее Москвы.
Обновлено в 02:30
Футбол
Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»
Руководство "Ювентуса" проконсультировалось с нападающим команды Криштиану Роналду по поводу подписания полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен Ына
По данным телеканала KBS, на рейсе Air Koryo, вероятно, прибывает служба безопасности Ким Чен Ына для подготовки встречи лидеров двух стран.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено вчера в 20:52
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Политика
Умер глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан
Глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан скончался в возрасте 98 лет.
Обновлено в 02:44
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Выпущена облегченная версия вездехода «Бурлак»
Назначением машины является перемещение небольшого количества людей и одной тонны груза.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 17:15
Космос
«Илюшин» представил эскиз ИЛ-96 для доставки ракет на «Восточный»
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено вчера в 21:38