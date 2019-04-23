Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛГазета.Ru 03:46
За девять минут до конца матча Овечкин вновь отметился голом, который бригада арбитров во главе с Крисом Руни и Кайлом Реманом не засчитала. Дело в том, что россиянин в моменте с заброшенной шайбой, по мнению судей, блокировал вратаря "Каролины" Петра Мразека.
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