Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛГазета.Ru 03:46

Каролина
Вашингтон
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Вашингтон
Каролина
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За девять минут до конца матча Овечкин вновь отметился голом, который бригада арбитров во главе с Крисом Руни и Кайлом Реманом не засчитала. Дело в том, что россиянин в моменте с заброшенной шайбой, по мнению судей, блокировал вратаря "Каролины" Петра Мразека.
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