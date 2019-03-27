Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победитьLenta.ru 02:34

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте столичного клуба.

Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить

Происшествия Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Политика Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.

Энергетика Тарифы на газ в России взлетят из-за новых счетчиков Внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей для населения на 5-10%.

Происшествия В Балакове полуторогодовалая девочка утонула в ванне Мать раздела ее и посадила в ванну, а сама понесла младшую в комнату. Когда она вернулась, то обнаружила дочь погруженной в воду.

Происшествия Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Недвижимость Свердловская область получит новый налог на имущество в 2020 году Региону давалось право устанавливать дату перехода на новую формулу налога с 2015 года, однако установка более раннего, чем 2020 год, срока считалась экономически нецелесообразной.

Общество Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.

Политика Россиян собираются пускать в Турцию по внутренним паспортам Министры намерены обсудить возможность въезда для российских граждан на территорию Турции не по заграничным, а по общегражданским паспортам.

Политика В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Финансы Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.

Армия и оружие Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.

Происшествия На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.

Политика Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу» Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.

Происшествия Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале сократилась на 14% Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-феврале составила 708,01 миллиарда юаней (105,6 миллиарда долларов), что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления.