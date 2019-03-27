Хоккей
Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победитьLenta.ru 02:34
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте столичного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Череп человека нашли в подвале театра в Москве
Обновлено в 02:56
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 16:21
Энергетика
Тарифы на газ в России взлетят из-за новых счетчиков
Внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей для населения на 5-10%.
Обновлено 25 марта в 20:32
Происшествия
В Балакове полуторогодовалая девочка утонула в ванне
Мать раздела ее и посадила в ванну, а сама понесла младшую в комнату. Когда она вернулась, то обнаружила дочь погруженной в воду.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет
В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Недвижимость
Свердловская область получит новый налог на имущество в 2020 году
Региону давалось право устанавливать дату перехода на новую формулу налога с 2015 года, однако установка более раннего, чем 2020 год, срока считалась экономически нецелесообразной.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные
Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
Обновлено в 00:00
Политика
Россиян собираются пускать в Турцию по внутренним паспортам
Министры намерены обсудить возможность въезда для российских граждан на территорию Турции не по заграничным, а по общегражданским паспортам.
Обновлено вчера в 07:03
Политика
В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо
Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Финансы
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело
Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.
Обновлено в 02:30
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Экономика
Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале сократилась на 14%
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-феврале составила 708,01 миллиарда юаней (105,6 миллиарда долларов), что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо
Обновлено вчера в 09:51
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31