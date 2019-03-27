Хоккей

Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победитьLenta.ru 02:34

Вашингтон
Каролина
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте столичного клуба.
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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