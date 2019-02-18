Хоккей
Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Анахаймом»RT на русском 00:24
Анахайм—
Вашингтон
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» забросил 40-ю шайбу в сезоне. Россиянин открыл счёт на пятой минуте встречи.
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