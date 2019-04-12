Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-оффRT на русском 01:51
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф. Столько же у бывшего хоккеиста Бобби Халла. На один гол больше у другого россиянина, Евгений Малкина.
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