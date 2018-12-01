Хоккей
Вашингтон—
Нью-Джерси
6 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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В составе "Кэпиталз" голом и двумя результативными передачами отметился капитан действующих обладателей Кубка Стэнли Александр Овечкин. Кроме того, забросив шайбу под конец третьего периода, российский форвард вновь вписал свое имя в историю НХЛ.
Газета.Ru02:00
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