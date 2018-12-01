Хоккей
Вашингтон—
Нью-Джерси
6 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
В составе "Кэпиталз" голом и двумя результативными передачами отметился капитан действующих обладателей Кубка Стэнли Александр Овечкин. Кроме того, забросив шайбу под конец третьего периода, российский форвард вновь вписал свое имя в историю НХЛ.
Газета.Ru02:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:23, Ашберн
Хоккей
«Ак Барс» впервые за четыре года обыграл «Локомотив»
Обновлено в 04:00
Хоккей
Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ
ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Более 4 тысяч детей занимаются хоккеем в Москве
Более 4 тысяч человек обучаются хоккею в школах Москомспорта, где с ними работают около 150 тренеров.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Кириленко: «проблемы Боломбоя» внутри сборной России не существует
Проблемная ситуация с принявшим российское гражданство центровым Джоэлом Боломбоем существует только в медийном пространстве, но не внутри сборной России, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Обновлено в 03:11
Хоккей
ФХР поздравила всех болельщиков с Всероссийским днем хоккея
1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея.
Обновлено в 02:12
Хоккей
Бывший фигурист стал лучшим снайпером НХЛ
Мечта сбылась, а шикарный первый сезон в составе «Харрикейнз» и приз лучшему новичку лиги убедили всех, что Скиннер станет главным фигуристом в истории НХЛ – лучшим среди выходцев из фигурного катания считается член Зала хоккейной славы в Торонто Пол Кария.
Обновлено вчера в 23:23
Хоккей
Валерий Белов: «Нужно было реабилитироваться после поражения от СКА»
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов после победы над «Слованом» (3:2) рассказал, что второй подряд спасенный матч поможет команде в психологическом плане.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
Фридман: даже если Нюландер заключит контракт, «Торонто» его обменяет
Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с нападающим Вильямом Нюландером, который отказывается заключать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» и остаётся в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Омский «Авангард» продал защитника Минеева «Северстали»
Обновлено в 03:25
Хоккей
Наиль Якупов посетил матч «Зенита» с «Копенгагеном»
Российский нападающий "СКА" Наиль Якупов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Копенгаген" (1:0). Победа позволила "Зениту" выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно.
Обновлено вчера в 17:55
Хоккей
Баста получил клубный свитер «Лады»
Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
«Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ
Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Обновлено вчера в 10:57
Хоккей
У Ковальчука обнаружили опасную инфекцию
Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» проиграл с огромным счетом «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, поскольку российский легионер Илья Ковальчук не смог принять участие в игре в связи с инфекцией в ноге.
Обновлено в 04:18
Хоккей
«Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании
Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.
Обновлено в 01:46
Хоккей
Массовой потасовкой закончилась атака «Сент-Луиса». Видео
Нападающий "Сент-Луиса" Александр Стин уложил на лед соперника и нанес бросок по воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо".
Обновлено вчера в 22:57