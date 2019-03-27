Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛРоссийская газета 06:00
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 656-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнялся по этому показателю с канадцем Бренданом Шэнахэном. Россиянин делит с ним 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории "регулярки" лиги.
Читать в источнике
Оценить10
Сегодня у меня было много шансов забить. Наконец-то я использовал один из них. В последних нескольких играх я свои шансы не использовал. Сегодня я забил важный гол и очень рад победе. Скандирования болельщиков про 50-й гол? В следующий раз.
— Александр Овечкин, российский хоккеистSports.ru 03:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Экономика
НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось
В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Абызова заманили в Россию для задержания
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43
Хоккей
Чернышенко: ситуация со «Слованом» — позор, КХЛ это не устраивает
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию со «Слованом», который в сезоне-2018/19 занял последнее место в регулярном чемпионате КХЛ и зимой устроил массовую распродажу игроков.
Обновлено в 04:46
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Экономика
Аварийному жилью выписали субсидии
Обновлено 25 марта в 16:14
Политика
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок
Согласно более ранним утечкам, Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и получит четыре тыльных камеры.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон вел, по данным собеседников издания, переговоры о слиянии с Fiat Chrysler два-три года назад, однако предложение было отвергнуто из-за противодействия французского правительства.
Обновлено в 03:41
Футбол
«МЮ» нацелился на игрока «Сент-Этьена»
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салибу. 18-летний футболист заинтересовал клуб.
Обновлено в 05:33
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Стало известно о переброске российских киберспециалистов в Венесуэлу
Среди прибывших в Венесуэлу 24 марта российских военных были специалисты по кибербезопасности.
Обновлено в 04:28
Спорт
Антон Шипулин: «Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел»
Логинов решил сосредоточиться исключительно на результатах.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Калашникова и Шаляпин отвернулись от Даны Борисовой
Обновлено в 05:02
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Полиция обыскала офис СГК и изъяла документы
26 марта в Новосибирском офисе СГК прошли обыски с выемкой документов. Полиция искала документы по делу экс-министра Абызова.
Обновлено в 05:46