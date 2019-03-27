Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛРИА Новости 02:41
Во вторник "Вашингтон" дома обыграл "Каролину" (4:1). Овечкин в матче забил гол и сделал результативный пас. Российский капитан "Вашингтона" теперь делит с Шэнахэном 13-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У лидера Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов
Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Общество
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Минздрав предложил йодировать всю пищевую соль
Минздрав предложил с января 2020 года ввести в России универсальное йодирование пищевой соли.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%
Обновлено в 02:25
Технологии
Как бесплатно получить токены. Coinbase раздаст 1 млрд монет Stellar
Подразделение компании Earn совместно с некоммерческой организацией Stellar Development Foundation раздадут 1 млрд токенов XLM.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»
Обновлено в 00:55
Наука
Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша
Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено вчера в 06:22
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
В декабре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч своих машин
Обновлено в 00:09
Общество
На депутатских слушаниях обсудили срыв программы капремонта
Сегодня в облдуме состоялись депутатские слушания по реализации программы по капремонту в Саратовской области.
Обновлено в 04:01
Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей ребенка одного к квартире в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
Обновлено в 04:18
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли – «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Обновлено 25 марта в 15:51
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00