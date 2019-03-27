Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛРИА Новости 02:41

Во вторник "Вашингтон" дома обыграл "Каролину" (4:1). Овечкин в матче забил гол и сделал результативный пас. Российский капитан "Вашингтона" теперь делит с Шэнахэном 13-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У лидера Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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