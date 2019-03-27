Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛРИА Новости 02:41

Вашингтон
Каролина
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
Показать детали
Скрыть
Во вторник "Вашингтон" дома обыграл "Каролину" (4:1). Овечкин в матче забил гол и сделал результативный пас. Российский капитан "Вашингтона" теперь делит с Шэнахэном 13-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У лидера Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Овечкин забросил 656-ю шайбу в НХЛ и занял 13-е место в списке лучших снайперов в истории (видео)

Советский спорт03:27

Овечкин недоволен одним оформленным голом в матче НХЛ

Газета.Ru03:07

Александр Овечкин – о безголевой серии: «В игре с „Каролиной“ получил свой шанс и реализовал его»

Спорт-Экспресс02:59

Александр Овечкин: «Хочу добраться до отметки в 50 голов. В запасе еще пять матчей»

Матч ТВ00:39

«Боль была адской, мой крик слышала вся арена». 20-летний русский, которого Овечкин ждет в НХЛ

Sport24.ru03:00

Овечкин о скандированиях болельщиков «Вашингтона» про 50-й гол: «В следующий раз»

Sports.ru03:10

Карлсон стал пятым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 400 очков в НХЛ

Чемпионат02:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Происшествия

Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие

Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Общество

Жители России назвали самые любимые театры и спектакли

В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Общество

В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева

Незаконная постройка в виде дерева на территории Новой Москвы, где размещалась гостиница, снесена, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Обновлено в 01:50
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Политика

В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо

Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Общество

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено вчера в 10:11
Здоровье

Минздрав предложил йодировать всю пищевую соль

Минздрав предложил с января 2020 года ввести в России универсальное йодирование пищевой соли.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%

Обновлено в 02:25
Технологии

Как бесплатно получить токены. Coinbase раздаст 1 млрд монет Stellar

Подразделение компании Earn совместно с некоммерческой организацией Stellar Development Foundation раздадут 1 млрд токенов XLM.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»

Обновлено в 00:55
Наука

Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша

Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено в 04:14
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

В декабре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 21:15
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч своих машин

Обновлено в 00:09
Общество

На депутатских слушаниях обсудили срыв программы капремонта

Сегодня в облдуме состоялись депутатские слушания по реализации программы по капремонту в Саратовской области.
Обновлено в 04:01
Политика

Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей ребенка одного к квартире в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
Обновлено в 04:18
Хоккей

Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли – «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Обновлено 25 марта в 15:51
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное