Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом домеРБК вчера в 16:27
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил обозреватель Reuters Стив Холланд.
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Происшествия
В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе
Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 01:29
Авто
Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России
Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму более 60 танков Т-90
Закончилась контрактная поставка Вьетнаму российских танков Т-90, о чем в разговоре с Интерфаксом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, который возглавил делегацию от России на малазийской оборонной выставке «ЛИМА – 2019».
Обновлено в 02:34
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Культура
Минкульт запретил артистам летать на гастроли бизнес-классом
Министерство культуры изменило условия поддержки гастролей театров, в том числе запретило артистам летать бизнес-классом.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Экономика
В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов
Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Доброволец из Челябинска подорвался на мине в Сирии
Обновлено в 00:42
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика
Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 01:55
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена
Обновлено вчера в 21:17
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено 23 марта в 13:49
Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам квартплату
В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Торговый центр загорелся в Баку
Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
В ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым были задействованы самолеты, вертолеты и танки.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Зенит» открыл блог на персидском языке
Интерес фанатов из Ирана, говорящих на персидском языке, к футбольному клубу «Зенит» вырос после перехода в состав Сердара Азмуна, который является уроженцем этой страны.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области
Врио челябинского губернатора Алексей Текслер ввел новый формат заседаний правительства области.
Обновлено в 00:57
Политика
Польша признала заслуги СССР в разгроме гитлеровской Германии
Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Тальяфико
«Тоттенхэм» присоединился к «Арсеналу» и «Барселоне» в борьбе за левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
Девятиклассница госпитализирована после того, как одноклассница ударила ее ножом на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 02:34
Культура
Фестиваль франкофонии пройдет в Москве в Библиотеке иностранной литературы 30 марта
Ежегодный фестиваль для любителей французского языка пройдет в Москве в Библиотеке иностранной литературы 30 марта.
Обновлено в 00:59
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в России
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54