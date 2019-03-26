Хоккей

Овечкин встретился с Трампом в Белом домеРБК вчера в 16:27

Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил обозреватель Reuters Стив Холланд.
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В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе

Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.
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Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
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Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
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В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов

Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено вчера в 09:37
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Доброволец из Челябинска подорвался на мине в Сирии

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На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей

Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
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Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Обновлено вчера в 23:20
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Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена

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Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
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В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Торговый центр загорелся в Баку

Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.
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Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

В ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым были задействованы самолеты, вертолеты и танки.
Обновлено в 01:33
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«Зенит» открыл блог на персидском языке

Интерес фанатов из Ирана, говорящих на персидском языке, к футбольному клубу «Зенит» вырос после перехода в состав Сердара Азмуна, который является уроженцем этой страны.
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Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области

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Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
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«Тоттенхэм» присоединился к «Арсеналу» и «Барселоне» в борьбе за левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико.
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Девятиклассница госпитализирована после того, как одноклассница ударила ее ножом на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
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Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

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Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
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В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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