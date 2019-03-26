Овечкин встретился с Трампом в Белом домеРБК вчера в 16:27

Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил обозреватель Reuters Стив Холланд.

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

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