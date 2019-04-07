Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛREGNUM 01:40

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восьмой раз стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему в сезоне НХЛ снайперу.

Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛ

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