Хоккей

Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛREGNUM 01:40

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восьмой раз стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему в сезоне НХЛ снайперу.
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Александр Овечкин поставил рекорд НХЛ по количеству завоеванных «Морис Ришар Трофи»

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Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Овечкин обновил рекорд НХЛ, выиграв «Морис Ришар Трофи» в 8-й раз

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НХЛ. Овечкин в 8-й раз выиграл «Морис Ришар Трофи» и побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках

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Драйзайтль может догнать Овечкина в снайперской гонке в последний день регулярки НХЛ

Советский спортвчера в 10:47
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Канадский хоккеист, правый нападающий. Провёл в НХЛ 18 сезонов, все за клуб «Монреаль Канадиенс». Стал первым хоккеистом, забросившим 50 шайб в одном сезоне, причём сделавшим это в течение первых пятидесяти игр. В сезоне 1957/58 годов Ришар достиг отметки в 500 забитых голов. Морис закончил карьеру в 1960 году, являясь на тот момент лучшим бомбардиром в истории лиги с 544 шайбами, обладателем «Харт Трофи» и участником тринадцати Матчей всех звёзд.
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