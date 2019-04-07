Хоккей
Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛREGNUM 01:40
Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восьмой раз стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему в сезоне НХЛ снайперу.
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Драйзайтль может догнать Овечкина в снайперской гонке в последний день регулярки НХЛ
Советский спортвчера в 10:47
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