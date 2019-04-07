Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛГазета.Ru 01:01

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз "Морис Ришар Трофи" в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Награду вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата турнира.

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

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