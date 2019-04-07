Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛГазета.Ru 01:01

Я всегда считал, что обогнать Гретцки по голам нереально. Овечкин показал выдающийся результат. Рекорды существуют для того, чтобы их били. Поэтому я сейчас скажу то, что не говорил раньше: если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то он может догнать Гретцки.

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз "Морис Ришар Трофи" в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Награду вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата турнира.

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Космос Япония сбросила на астероид бомбу Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Общество В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.

Авто Названы самые дешевые иномарки в России в апреле Как и в предыдущем месяце, лидерство в ТОП-е самых доступных иномарок в России удерживает японский седан Datsun on-DO.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Происшествия Российские студенты объявили голодовку в тюрьме Египта Задержанные в Египте ингушские студенты объявили голодовку. Молодые люди находятся в тюрьме Каира с августа прошлого года.

Футбол Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»

Футбол Петар Занев: «Аленичев попросил меня извиниться перед командой» Бывший защитник «Енисея» Петар Занев высказался о поражении красноярского клуба в матче 22-го тура РПЛ от «Урала» (2:3), а также объяснил причины ухода из команды.

Армия и оружие В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.

Наука Американцы разработали складную носимую роборуку Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.

Общество Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Происшествия Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.

Футбол «Уфа» обыграла «Ростов» в ЧР по футболу Футболисты "Уфы" одержали победу в домашнем матче чемпионата России по футболу над командой "Ростова".

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Происшествия Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Экономика Россия играет на опережение против США отказом закупать доллар По словам финансиста, Центробанк уже отказывался покупать доллары в 2018 году, когда Соединенные Штаты Америки ввели новый санкционный пакет, который спровоцировал девальвацию рубля.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.