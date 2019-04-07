Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛГазета.Ru 01:01

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз "Морис Ришар Трофи" в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Награду вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата турнира.
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Павел Буре
Я всегда считал, что обогнать Гретцки по голам нереально. Овечкин показал выдающийся результат. Рекорды существуют для того, чтобы их били. Поэтому я сейчас скажу то, что не говорил раньше: если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то он может догнать Гретцки.
— Павел Буре, хоккеистТАСС 07:04

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