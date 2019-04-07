Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛГазета.Ru 01:01

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз "Морис Ришар Трофи" в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Награду вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Овечкин поставил рекорд НХЛ по количеству завоеванных «Морис Ришар Трофи»

Матч ТВ00:47

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Газета.Ru01:01

Драйзайтль может догнать Овечкина в снайперской гонке в последний день регулярки НХЛ

Советский спортвчера в 10:47

НХЛ. Овечкин в 8-й раз выиграл «Морис Ришар Трофи» и побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках

Sports.ru01:15

Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

Чемпионат01:00

Немец мог украсть фамильную награду Овечкина, но его самого жестко обломали. Александр снова великий

Sport24.ru01:45

Александр Овечкин: «Разумеется, „Вашингтон“ не будет так играть в плей-офф»

Спорт-Экспресс01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль

В регулярном чемпионате НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2 Одним из главных героев матча стал нападающий "Кингз" Илья Ковальчук, оформивший дубль.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм

Обновлено вчера в 14:49
Общество

В Канаде разыграли джекпот лотереи, превысивший 40 млн долларов

В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max, достигший суммы в 41 млн долларов США.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Единоборства

Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна

В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.
Обновлено вчера в 16:05
Энергетика

Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Политика

Мадуро призвал все страны потребовать от США прекратить агрессию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал глав государств и правительств всего мира потребовать от США прекратить агрессию против Каракаса.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Космос

Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»

Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" составили требования по недопущению аварийной ситуации в случае получения космическими кораблями "Союз" пробоин от микрометеоритов и космического мусора.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 00:59
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

На Западе заявили о выпадении России из числа основных участников космической гонки

Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Единоборства

Дебют Лобова в боях без перчаток: соперники залили ринг кровью

Несколько месяцев назад Лобов заявил, что покидает UFC и подписывает контракт на три поединка в рамках кулачных боев без перчаток.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено 05 апреля в 15:19
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Кино

Линда Хэмилтон намекнула, что появится в новых частях «Терминатора»

Актриса Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе», может вернуться в будущих фильмах франишизы.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье

Лучше бегать по стадиону, чем до аптеки за лекарствами

Иду в больницу только для того, чтобы пройти очередную комиссию на работу и за справкой в бассейн.
Обновлено в 00:06
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 23:47
Кино

Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное